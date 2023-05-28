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الأحد، 28-05-2023 12:37 م

معاناة الطفل هارون تنتهي بوفاته وسط حزن واسع

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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 اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد بعد وفاة الطفل هارون ذو الثلاثة اعوام بمرض ضمور العضلات .


وبالتفاصيل ، روى مقربون عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل معاناة الطفل هارون مع مرض ضمور العضلات والذي رافقه منذ الولادة ومعاناة والدته التي اطلقت صرخات عدة بدموع عيونها مناشدة لعلاج ابنها في الخارج ، كون علاجه غير متوفر في المملكة لندرة المرض الذي يعاني منه.


وصل صوت عائلة هارون لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم واوعز بنقله للعلاج بالخارج على نفقة جلالته الخاصة في الـ 26 من ايار العام الماضي ، انقر هنا .


ولكن عندما  ظهر بصيص الأمل لدى عائلة هارون بعلاجه بعد نقله للعلاج في الخارج اخبرهم الاطباء بصعوبة العلاج نظراً لبلوغه العامين من عمره ليتلاشى ويختفي الأمل ويعودا الى ارض الوطن ويتوفى اليوم وفقاً لما نعاه مقربون   . 


ضمور العضلات "ودوشين”، وهو أشد أنواع الأمراض التي تصيب الأطفال منذ الولادة، حيث تبدأ عضلات الجسم جميعها تضعف تدريجيا مع صعوبة في التنفس والبلع، وهي الحالة التي وصلها "هارون”، حيث منع الأطباء عنه الطعام، وأصبح يعتمد في تغذيته على الحليب فقط، لأنه معرض للاختناق في أي وقت. كما أنه يعاني من الالتهاب الرئوي الذي يلزمه دخول المستشفى لعدة أيام للعلاج، كما يعاني من ضعف المناعة.


رحم الله الطفل هارون والهم اهله وذويه الصبر والسلوان وجزاهم كل الخير عنه .

 




 

 


 

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