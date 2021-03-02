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الثلاثاء، 02-03-2021 01:30 م

معان: تنفيذ مشاريع إنشائية في مدارس البادية

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الوكيل الاخباري - قالت مديرة تربية البادية الجنوبية الدكتورة سمية البرديني، إنه تم تنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية في المدارس التابعة للمديرية بهدف تحسين الواقع التعليمي فيها.

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واشارت الدكتورة البرديني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، الى انه تم الانتهاء من تنفيذ عطاء الصيانة لمبنى المديرية بكلفة 20 ألف دينار، كما تم استلام عدد من عطاءات مشاريع إنشاء الغرف الصفية لمدارس الصدقة الأساسية للذكور، وذكور المريغة الأساسية، وبنات الفرذخ الثانوية، كما تم استلام مشروع إنشاء نواة مدرسة ذكور بسطة الأساسية بشكل أولي.


واضافت انه تم تنفيذ عطاء أعمال صيانة لعدد من المدارس التابعة للمديرية بكلفة 16 ألف دينار، تضمنت إنشاء مظلات حماية للطلبة، وأعمال صيانة عامة، لافتة إلى أن العمل مستمر بأعمال الصيانة العامة للمدارس؛ قضاء إيل بكلفة 53 ألف دينار، وأعمال صيانة لغرف رياض الأطفال لعدد من المدارس بكلفة 9 آلاف دينار، وأعمال صيانة لعدد من مدارس قضاء المريغة بكلفة 52 ألف دينار.


وقالت انه تم انجاز 75 بالمئة من مشروع الملعب بمدرسة إيل الأساسية بكلفة 70 ألف دينار.


وبينت ان العمل بدأ في عدد من العطاءات لإضافة غرف صفية لمدرسة الجرباء الأساسية، ومدرسة الخنساء الأساسية بمنطقة راشد، ومدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية بمنطقة المنشية ومدرسة ذكور النقب الأساسية ومدرسة أبو العلق الأساسية.


واكدت البرديني أنه تم البدء بتنفيذ مشروع إنشاء نواة مدرسة حليمة السعدية بمنطقة الحسينية بكلفة 235 ألف دينار.


وتتابع المديرية تنفيذ عدد من المشاريع بتمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كمشاريع إنشاء عدد من رياض الأطفال في مدارس بنات إيل الأساسية، والملكة رانيا الأساسية في الجفر، وإنشاء غرف صفية ووحدة صحية في مدرسة بنات الحسينية الثانوية، وإنشاء ملعب خماسي في مدرسة بنات الحسينية الأساسية.


وأشارت إلى أن الواقع التعليمي والبيئة التعليمية في المدارس التابعة لمديرية البادية الجنوبية في تطور مستمر، حيث تم تنفيذ مشاريع عديدة ذات أهمية لتحسين واقع البيئة التعليمية فيها، وتضمينها مرافق مساندة وترفيهية، لتوفير بيئات جاذبة للطلبة ذات فاعلية وكفاءة.


--(بترا)

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