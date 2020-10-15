الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

التعلم عن بُعد ... مشاكل تتفاقم ولا حلول جذرية حتى الان

مع بدء موسم الزيتون .. رسالة عاجلة ومطالب لا تحتمل التأجيل

التحذير من الوصول الى سيناريو كارثي للقطاع الصحي في المملكة

تسمم 4 أشقاء اثر تناولهم عشبة غير معروفة

لجنة الأوبئة : لا نريد اللجوء إلى حظر شامل طويل

تمديد فترة تسجيل طلبة الثانوية للدورة التكميلية بالرصيفة

ايعاز من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

رئيس الوزراء يعود الفتى الذي تعرض لجريمة بشعة بالزرقاء

إغلاق المؤسسة التعاونية بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

وزير الصحة : العودة للحظر أسبوعين سيعمل على انخفاض الإصابات




الخميس، 15-10-2020 01:23 ص

مع بدء موسم الزيتون .. رسالة عاجلة ومطالب لا تحتمل التأجيل

20170102_2_21063621_17596557


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - خاص - بدأ مزارعو حقول الزيتون في المملكة الاستعداد للموسم الجديد الحالي وسط توقعات بتراجع الانتاج المحلي نظرا لعدة اسباب اهما الظروف الجوية التي مرت على المملكة . 

اضافة اعلان
 

الى ذك قال مختصون ان المملكة تعاني من كساد في كميات زيت الزيتون البلدي المخزن منذ العام الماضي بكميات كبيرة نظرا لظروف الحظر الشامل وتداعيات جائحة كورونا اضافة الى تزايد حالات تهريب الزيت الى الداخل الامر الذي ادى الى تراجع اجمالي مبيعات المزارعين .

 

ومع بداية موسم الزيتون الحالي طالب مزارعون وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف حملات التفتيش على المعاصر بالتزامن مع تكثيف الجولات الرقابية على تجار الزيت المغشوش وخاصة بعد انتشار عمليات البيع عبر الانترنت . 

 

وكان عدد من مزارعي المملكة قد توجهوا برسالة عاجلة الى الجهات الحكومية بضرورة استثناء قطاع معاصر الزيتون من الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت حيث ان هذه الايام تعد المفضلة لقطف الزيتون والتوجه الى المعاصر .

 

وقد اعلنت وزارة الزراعة السماح للمعاصر بفتح ابوابها في الخامس من الشهر الحالي وسط توقعات بارتفاع سعر تنكة الزيت في بداية الموسم لتصل في المتوسط الى 80 دينارا . 

 

وقال اخصائيون في قطاع الزيتون ان الوقت الانسب لقطف الثمر هو عند تحول 70% من لون حبة الزيتون الى اللون الاسود . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020201201525519358943

التعلم عن بُعد ... مشاكل تتفاقم ولا حلول جذرية حتى الان

7e4f3656-e1f9-407a-9a91-5fc567554a12

التحذير من الوصول الى سيناريو كارثي للقطاع الصحي في المملكة

920202122355564114735

التربية تدعو الطلبة للتواصل مع هذه الارقام لحل المشاكل التقنية - رابط

1VITW7MYWzyrdY3CpXGPyIw6AVZoLHUvt57z31M3

ضمن 500 وجهة سياحية عالمياً البترا تحل بالمرتبة الاولى

8202022135658348541196

اغلاق 26 منشأة ومخالفة 250 أخرى لعدم التزامها بأمر الدفاع رقم 11

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

بسبب كورونا .. تعليق دوام هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

أخبار متعلقة
ريادة-الأعمال

بيان حول دعم الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي