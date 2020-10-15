مع بدء موسم الزيتون .. رسالة عاجلة ومطالب لا تحتمل التأجيل

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - خاص - بدأ مزارعو حقول الزيتون في المملكة الاستعداد للموسم الجديد الحالي وسط توقعات بتراجع الانتاج المحلي نظرا لعدة اسباب اهما الظروف الجوية التي مرت على المملكة .

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الى ذك قال مختصون ان المملكة تعاني من كساد في كميات زيت الزيتون البلدي المخزن منذ العام الماضي بكميات كبيرة نظرا لظروف الحظر الشامل وتداعيات جائحة كورونا اضافة الى تزايد حالات تهريب الزيت الى الداخل الامر الذي ادى الى تراجع اجمالي مبيعات المزارعين .

ومع بداية موسم الزيتون الحالي طالب مزارعون وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف حملات التفتيش على المعاصر بالتزامن مع تكثيف الجولات الرقابية على تجار الزيت المغشوش وخاصة بعد انتشار عمليات البيع عبر الانترنت .

وكان عدد من مزارعي المملكة قد توجهوا برسالة عاجلة الى الجهات الحكومية بضرورة استثناء قطاع معاصر الزيتون من الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت حيث ان هذه الايام تعد المفضلة لقطف الزيتون والتوجه الى المعاصر .

وقد اعلنت وزارة الزراعة السماح للمعاصر بفتح ابوابها في الخامس من الشهر الحالي وسط توقعات بارتفاع سعر تنكة الزيت في بداية الموسم لتصل في المتوسط الى 80 دينارا .

وقال اخصائيون في قطاع الزيتون ان الوقت الانسب لقطف الثمر هو عند تحول 70% من لون حبة الزيتون الى اللون الاسود .



