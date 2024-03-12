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الثلاثاء، 12-03-2024 06:28 م

مفتي المملكة يحاضر في الأردنية حول الصبر والانتصارات في رمضان

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الوكيل الإخباري - قال مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، إن شهر رمضان المبارك شهر الصبر والنصر، والتضحيات والبطولات في تاريخ الأمة الإسلامية، فقد خاض النبي عليه الصلاة والسلام أول معركة في أول شهر يصومه.

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وأضاف خلال محاضرة نظمتها كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بعنوان "رمضان شهر الصبر والانتصار" برعاية عميدها الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، إلى أن إرادة الله شاءت أن يبارك الصيام بالجهاد والعمل، لما في هذا الشهر من بركة، حيث فيه أُنزل القرآن الكريم.


ودعا إلى قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف انتصر في معاركه بعد أن صبر وعمل بجد، مبينا أن أحد أسباب النصر في معارك الرسول هي التفاف الصحابة والجنود حول ولي الأمر وطاعته، والالتزام بما يصدر عنه.


وأكد أن وضع الصحابة الاقتصادي وفقرهم لم يقف أمام طموحاتهم، فقد انتصروا بفضل العلم الذي تحلوا به والعمل الذي اجتهدوا فيه، إضافة إلى الدعاء المستمر لله تعالى، مشيرًا إلى أنّه إلى جانب الصبر، جزء من العمل الذي علينا القيام به، وأنه يتوجب علينا أن الأخذ بتلك الأسباب والعمل بها لننتصر.


وقال "علينا اليوم، ونحن في هذا البلد المباركة أرضه بالصحابة، بالتحلي بالصبر والدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ وطننا وشعبنا ويوفق جلالة الملك عبدالله الثاني ويبارك في جهود قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأن يفرّج عن الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الجائر على مقدساته وأراضيه في غزة وباقي المدن المحتلة.

 




 

 


 

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