الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تفاصيل القبض على عريس الزرقاء

74 أردنيا تخلوا عن الجنسية الأردنية منذ بداية العام الحالي

التربية لـ الوكيل: تحديد يوم للواجبات المدرسية لمديري المدارس

مكافحة الأوبئة : يومان ساهما في ارتفاع إصابات كورونا

بلعاوي لـ الوكيل : مرضى الربو أكثر عرضة لكورونا

الفراية لـ الوكيل : لا نية لفرض حظر شامل لمدة اسبوعين

الحكومة تبحث قرارات صارمة إثر تراجع الوضع الوبائي

مواطنون: إنتظار طويل للفحص المخبري لكورونا في مركز صحي وادي السير

مستشفى الامير حمزة لـ الوكيل : الانتهاء من الصيانة قريبا ونستقبل المرضى في العيادات

التربية : تعديلات على أسس النجاح والاكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي

الثلاثاء، 02-03-2021 01:03 م

المنحنى الوبائي لا يُقاس على مستوى يوم واحد

مكافحة الأوبئة : يومان ساهما في ارتفاع إصابات كورونا

1220202115557180670967
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن ما جرى يوم الخميس الذي سبق حظر الجمعة وما جرى في يوم الثلاثاء الماضي ، والذي سبق تساقط الثلوج ساهما في تراجع المنحنى الوبائي وزيادة عدد الاصابات .

اضافة اعلان
 

وأشار ، الثلاثاء ، خلال تصريحات صحافية ، إلى أن حصيلة إصابات كورونا يوم أمس الإثنين، والتي تجاوزت 6 آلاف حالة، كانت "ملفتة".

ورفض حجاوي تسمية زيادة عدد الاصابات بالموجة الجديدة، قائلا إنها "ارتفاع في عدد الحالات"، مبيّنا أن المنحنى الوبائي لا يُقاس على مستوى يوم واحد أو يومين، بل على الحصيلة الأسبوعية للإصابات.

وعبّر عن تفاؤله في انخفاض عدد الاصابات لهذا اليوم، مبيّنا أن يوم أمس شهد اجراء أكثر من (41) ألف فحص مخبري، هو أعلى رقم فحوصات تجريه الوزارة منذ بدء الجائحة. 

ولفت إلى أن الجهات المعنية تراقب بشكل حثيث المنحنى والوضع الوبائي والاجراءات المرتبطة به، منوها أن العودة إلى ارتفاع أعداد الاصابات جاءت بعد الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة وتقليص مدة الحظر الجزئي الليلي، مستبعدا أن يتم التوصية بفرض الحظر الشامل لمدة طويلة.


" من غير المعقول أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية إلى 15% وزيادة اشغالات المستشفيات بنسبة 30%، بالاضافة إلى انتشار سلالات جديدة تتميز بسرعة العدوى والانتقال، ما استوجب فرض اجراءات جديدة مشددة على التجمعات والكمامات" ، وفق حجاوي.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3cf2785e5fbd93978ea760657d30f094

تفاصيل القبض على عريس الزرقاء

1220203112110451842418

74 أردنيا تخلوا عن الجنسية الأردنية منذ بداية العام الحالي

20190708T135715-1562583435057577900-289

اربد: تحديد صرف علاجات الامراض المزمنة في مستشفى الاميرة بسمة

190904-homework-paper-pencil-stock-cs-1233p_8c7cd8c9444ba5e98d26cdccced38c71.nbcnews-fp-1200-630

التربية لـ الوكيل: تحديد يوم للواجبات المدرسية لمديري المدارس

194411_4_1614683030

معان: تنفيذ مشاريع إنشائية في مدارس البادية

tbl_diseases_disease_14_56f857d6ae-51e1-4c04-8920-120d9d70cc26

بلعاوي لـ الوكيل : مرضى الربو أكثر عرضة لكورونا

أخبار متعلقة
2202110164149791112440

مكافحة الأوبئة: التجمعات التي حصلت الجمعة لا تشجع على استقرار المنحنى الوبائي

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

مم

الأردنيون يتفاعلون مع خبر وفاة البروفيسور الفلسطيني قاسم - شاهد

220211133711449044633

الصحة تحدد موعد بدء اعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

الصحة : سنراجع تسعيرة فحص كورونا قريباً

11202027215846752145730

محافظ عمان : اجراء جديد للمصابين بفيروس كورونا المتحور