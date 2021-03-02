مكافحة الأوبئة : يومان ساهما في ارتفاع إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن ما جرى يوم الخميس الذي سبق حظر الجمعة وما جرى في يوم الثلاثاء الماضي ، والذي سبق تساقط الثلوج ساهما في تراجع المنحنى الوبائي وزيادة عدد الاصابات .

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وأشار ، الثلاثاء ، خلال تصريحات صحافية ، إلى أن حصيلة إصابات كورونا يوم أمس الإثنين، والتي تجاوزت 6 آلاف حالة، كانت "ملفتة".



ورفض حجاوي تسمية زيادة عدد الاصابات بالموجة الجديدة، قائلا إنها "ارتفاع في عدد الحالات"، مبيّنا أن المنحنى الوبائي لا يُقاس على مستوى يوم واحد أو يومين، بل على الحصيلة الأسبوعية للإصابات.



وعبّر عن تفاؤله في انخفاض عدد الاصابات لهذا اليوم، مبيّنا أن يوم أمس شهد اجراء أكثر من (41) ألف فحص مخبري، هو أعلى رقم فحوصات تجريه الوزارة منذ بدء الجائحة.



ولفت إلى أن الجهات المعنية تراقب بشكل حثيث المنحنى والوضع الوبائي والاجراءات المرتبطة به، منوها أن العودة إلى ارتفاع أعداد الاصابات جاءت بعد الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة وتقليص مدة الحظر الجزئي الليلي، مستبعدا أن يتم التوصية بفرض الحظر الشامل لمدة طويلة.



" من غير المعقول أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية إلى 15% وزيادة اشغالات المستشفيات بنسبة 30%، بالاضافة إلى انتشار سلالات جديدة تتميز بسرعة العدوى والانتقال، ما استوجب فرض اجراءات جديدة مشددة على التجمعات والكمامات" ، وفق حجاوي.





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