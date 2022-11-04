الجمعة 04-11-2022
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الجمعة، 04-11-2022 10:19 م

الأردن يصوت لقرار اممي بشأن تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر المتوسط

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الوكيل الاخباري - صوت الأردن اليوم الجمعة على مشروع قرار أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعة العامة للأمم المتحدة بشأن تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويؤكد القرار الذي قدمه الأردن مع مجموعة دول أخرى، على أن “الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن أوروبا وبالسلم والأمن الدوليين”.

وحصل القرار على 172 مؤيدا دون معارضة أي دولة مع امتناع (إسرائيل والولايات المتحدة) عن التصويت.

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