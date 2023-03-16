الجمعة 17-03-2023
الوكيل الاخباري

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجر للمخدرات وشقيقه بعد إطلاقهما النار باتجاه القوّة الامنية - صورة

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الخميس، 16-03-2023 11:43 م

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجر للمخدرات وشقيقه بعد إطلاقهما النار باتجاه القوّة الامنية - صورة

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ قوة أمنيّة قامت مساء اليوم، بمداهمة منزل أحد تجّار المخدرات في محافظة مادبا بعد جمع المعلومات عن نشاطه الجرمي والتأكد من حيازته لكميات من المواد المخدرة داخل منزله.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه فور مشاهدة ذلك الشخص وشقيقه للقوة الأمنية بادرا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاههم، إذ تم التعامل معهما لحين السيطرة عليهما وتسليم نفسيهما .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى ضبط السلاحين الناريين المُستخدمين من قبلهما و 15 كف حشيش وكميات من الحبوب المخدرة اضافة الى كمية من اشتال الماريجوانا التي زرعت داخل المنزل وبوشرت التحقيقات معهما تمهيدا لإحالتهما للمدعي العام لمحكمة امن الدولة.

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