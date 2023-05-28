الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

مكافحة المخدرات تلقي القبض على ستة تجّار مروجين للمخدرات

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الأحد، 28-05-2023 08:13 م

مكافحة المخدرات تلقي القبض على ستة تجّار مروجين للمخدرات

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال ال 48 ساعة الماضية ألقوا القبض على ستة تجّار مروجِين للمخدرات خلال تعاملهم مع أربع قضايا نوعية في محافظات المفرق وإربد ومعان .

ففي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين ، أُلقي القبض في الأولى على تاجرَي مخدرات بعد ملاحقة مركبتهما ومحاولتهما الفرار وضبط بحوزتهما 2000 حبة مخدرة و 7 كفوف حشيش ، وأما في القضية الثانية فقد ضبط 15 كف حشيش و 2000 حبة مخدرة بعد مداهمة تاجرَي للمخدرات داخل مركبتهما في إحدى مناطق المحافظة .

وفي محافظة إربد وبعد جمع المعلومات حول أحد تجّار ومروجي المخدرات ومن ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات والتأكد من ممارسة نشاطات جرمية ترتبط بالمخدرات فقد جرت مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه وضُبط داخل المنزل بعد تفتيشه 23 كف حشيش و 2000 حبة مخدرة وربع كغم من مادة الجوكر و 100 غم من الكريستال إضافة إلى سلاحين ناريين .

وفي القضية الأخيرة في محافظة معان فقد جرت متابعة ومراقبة أحد تجّار المخدرات وجمع المعلومات حوله ، إذ جرت مداهمته داخل مركبته بعد التأكد من حيازته للمواد المخدرة ونقلها داخل المركبة وأُلقي القبض عليه بعد مقاومة للقوة الأمنيّة وضبط بحوزته 2000 حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش وسلاح ناري وكمية من الذخائر .

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