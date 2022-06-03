ملياردير أردني بقائمة فوربس 2022.. تعرّف على حجم ثروته ومصدرها

الوكيل الإخباري - حل الملياردير الأردني الأصل رمزي مسلّم في المرتبة الخامسة بين 12 مليارديرا عربيا في تصنيف قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2022، بصافي ثروة 4 مليارات دولار.

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ووفق فوربس فإن مسلّم هو مهاجر من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو، وعمل سابقًا في جي بي مورغان وشركتين أخريين من شركات الأسهم الخاصة.



كما أنه انضم إلى شركة الأسهم الخاصة Veritas Capital في عام 1997 وأصبح الرئيس التنفيذي لها في عام 2012 بعد وفاة مؤسّسها روبرت ماكيون.



وبحسب القائمة ارتفعت الثروات المجمعة لـ12 مليارديرًا من أصول عربية بنسبة 9 بالمئة إلى 168.6 مليار دولار منذ إطلاق قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2022 في نيسان، ويرجع السبب الرئيسي إلى زيادة ثروة الملياردير المكسيكي من أصول لبنانية، كارلوس سليم حلو وعائلته، والذي يشغل منصب الرئيس الشرفي لشركة "أميركا موفيل".



وجمع سليم 12.7 مليار دولار خلال أسابيع قليلة لتصل ثروته إلى 93.9 مليار دولار بحسب الإحصاءات اللحظية لفوربس في 31 أيار 2022، ويصعد ثلاثة مراكز في ترتيب المليارديرات ويقتنص الترتيب العاشر بين أغنى أغنياء العالم، ويعتبر سليم أغنى ملياردير في العالم من أصول عربية، وهو أغنى ملياردير في المكسيك أيضًا وتشكل ثروته الصافية 55.7 بالمئة من إجمالي ثروات المليارديرات الـ12 محل الرصد.



ويشمل ترتيب المليارديرات من أصول عربية، إلى جانب سليم، كلًا من الرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM المتخصّصة في الشحن، رودولف سعادة والعائلة والذي يقيم في فرنسا إلى جانب الأشقاء صفرا أبناء رجل الأعمال والمصرفي البرازيلي الراحل جوزيف صفرا علاوة على قطب الاتصالات الفرنسي باتريك دراهي، والملياردير الأميركي الجنسية المتخصّص في الأسهم الخاصة رمزي مسلّم.



ويضم الترتيب أيضًا مؤسس مجموعة الطراد، فرنسي الجنسية محمد الطراد، وقطب شبكات التليفزيون، الأميركي حاييم سابان فضلًا عن مؤسس مجموعة Avenue Capital Group مارك لاسري إلى جانب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Tanium الأميركي ديفيد هنداوي، ورئيس وأحد مؤسسي شركة التكنولوجيا الحيوية Moderna الأميركي نوبار أفيان، فضلًا عن رجل الأعمال المكسيكي ألفريدو حرب حلو وعائلته؛ ثم مؤسّس Mo Ibrahim Foundation البريطاني الجنسية محمد إبراهيم.



ويسيطر 4 مليارديرات من أصول لبنانية على الترتيب بمجموع ثروات يبلغ 138.3 مليار دولار، يليهم مليارديران من أصول سورية لديهما 11.5 مليار دولار، ثم المغاربة بإجمالي ثروات 8.7 مليار دولار، فيما يوجد ممثل وحيد لكل من الأردن ومصر والعراق والسودان.



وجدير بالذكر أن الملياردير الأميركي الجنسية ومصري الأصل فايز صاروفيم قد توفي في منزله في هيوستن في 28 أيار الماضي، عن عمر ناهز 93 عامًا، وبلغ صافي ثروة ساروفيم الذي كان يلقب بـ"أبو الهول" نحو 1.5 مليار دولار، بحسب قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2022.



فيما يلي تغيّر ثروات 12 مليارديرًا من أصول عربية منذ إطلاق فوربس للقائمة السنوية للمليارديرات لعام 2022 وحتى نهاية أيار 2022:



1. كارلوس سليم حلو والعائلة



البلد الأصلي: لبنان

الجنسية: المكسيك

صافي الثروة: 93.9 مليار دولار

التغير منذ نيسان: 12.7 مليار دولار

مصدر الثروة: الاتصالات



يعد سليم واحدًا من 6 أبناء لمهاجر لبناني ثري جمع ثروته من قطاع العقارات في المكسيك، وبدأ سليم الاستثمار في سن الثانية عشرة وأصبح مليونيرًا في أوائل العشرينيات من عمره، ليتصدر ترتيب فوربس للمليارديرات بثروة تبلغ 53.5 مليار دولار كأغنى شخص في العالم على قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2010

ويسيطر سليم وعائلته الآن على "أميركا موفيل"، وهي أكبر شركة اتصالات محمولة في أميركا اللاتينية، كما اختتم سهم الشركة التداول في نهاية أيار عند 21.21 بيزو مكسيكي (1.1 دولار) بزيادة 39.2 بالمئة خلال عام واحد ، وهو ما دفع ثروة سليم إلى الزيادة بشكل تدريجي.



ويمتلك سليم حصصًا في عدة قطاعات مثل البناء والسلع الاستهلاكية والتعدين وشركات العقارات، كما أن لديه حصة تبلغ 17 بالمئة من "نيويورك تايمس"، فيما يمتلك سليم وعائلته 79 بالمئة من مجموعة Grupo Carso، إحدى أكبر الشركات في أميركا اللاتينية، وتمثل هذه الحصة أكثر من 8 بالمئة من ثروته.



2. رودولف سعادة والعائلة



البلد الأصلي: لبنان

الجنسية: فرنسا

صافي الثروة: 41.4 مليار دولار

التغير منذ نيسان: صفر

مصدر الثروة: الشحن



يقدر صافي ثروة سعادة وهو ملياردير فرنسي من أصول لبنانية- بـ 41.4 مليار دولار، كما أنه انضم لأول مرة إلى قائمة فوربس للمليارديرات في عام 2019، كما أنه حاليًا هو ثالث أغنى شخص في فرنسا، وفقًا للتقديرات اللحظية لفوربس في 31 أيار

وتولّى سعادة مسؤولية CMA CGM منذ عام 2017 بعد وفاة والده جاك سعادة، مؤسّس المجموعة في عام 2018 عن عمر ناهز 81 عامًا، وهو يسيطر بشكل مشترك على الشركة مع أشقائه ووالدته نائلة سعادة.



ولدى المجموعة استثمارات في أكثر من 50 ميناء في 33 دولة، وفي عام 2021، وسعت الشركة استثماراتها في البنية التحتية لدعم نمو خطوط الشحن وتحسين جودة خدماتها.



3. الأشقاء صفرا

البلد الأصلي: سوريا

الجنسية: البرازيل

صافي الثروة: 8.2 مليار دولار

التغير منذ نيسان: 500 مليون دولار

مصدر الثروة: البنوك



ورث الأبناء الأربعة لرجل الأعمال المصرفي البرازيلي الراحل جوزيف صفرا، الذي توفي في كانون الأول 2020، أقل من نصف ثروته، ويشمل ذلك كلًا من جاكوب صفرا، المسؤول عن البنك السويسري J. Safra Sarasin، وSafra National Bank of New York إلى جانب العقارات التابعة للعائلة في الولايات المتحدة.



يدير ديفيد صفرا بنك Banco Safra في البرازيل والممتلكات العقارية البرازيلية لمجموعة J. Safra Group بينما ترك ألبرتو صفرا مجلس إدارة Banco Safra في عام 2019، كما أن إستر صفرا دايان متزوجة كارلوس دايان، ابن مصرفي برازيلي، وتعيش في ساو باولو.



4. باتريك دراهي



البلد الأصلي: المغرب

الجنسية: فرنسا

صافي الثروة: 6.9 مليار دولار

التغير منذ نيسان: 300 مليون دولار

مصدر الثروة: الاتصالات



ولد دراهي في الدار البيضاء بالمغرب ثم هاجر إلى فرنسا في سن المراهقة، وطرح قطب الاتصالات شركته متعددة الجنسيات Altice NV في البورصة في يناير 2021 بتقييم قدره 7.3 مليار دولار.



يمتلك دراهي دار المزادات Sotheby's ، التي ضمها إلى أملاكه في عام 2019، وفي العام الماضي، أنفق ما يقارب 4.2 مليار دولار لشراء حصة تبلغ 18% في مجموعة الاتصالات البريطانية BT Group.



5. رمزي مسلّم



البلد الأصلي: الأردن

الجنسية: أميركا

صافي الثروة: 4 مليارات دولار

التغير منذ نيسان: صفر

مصدر الثروة: الأسهم الخاصة



مسلّم هو مهاجر من أصل أردني حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو وعمل سابقًا في جي بي مورغان وشركتين أخريين من شركات الأسهم الخاصة، كما أنه انضم إلى شركة الأسهم الخاصة Veritas Capital في عام 1997 وأصبح الرئيس التنفيذي لها في عام 2012 بعد وفاة مؤسّسها روبرت ماكيون.



6. محمد الطراد



البلد الأصلي: سوريا

الجنسية: فرنسا

صافي الثروة: 3.3 مليار دولار

التغير منذ نيسان: 100 مليون دولار

مصدر الثروة: السقالات وخلاطات الأسمنت



بدأ الطراد حياته كبدوي يتيم في الصحراء السورية، وقامت جدته بتربيته واهتم بالذهاب إلى المدرسة رغمًا عنها، وعندما هاجر الطراد إلى فرنسا من سوريا عام 1969، لم يكن يتحدث الفرنسية وكان يأكل وجبة واحدة في اليوم، ولكن المجموعة التي أسّسها مجموعة الطراد تحقق إيرادات تصل إلى 2.9 مليار دولار سنويًا، وفقًا لتقرير الشركة السنوي لعام 2021.



7. حاييم سابان



البلد الأصلي: مصر

الجنسية: الولايات المتحدة

صافي الثروة: 3.1 مليار دولار

التغير منذ نيسان: صفر

مصدر الثروة: شبكات التليفزيون، والاستثمارات



ولد سابان في مصر لوالدين يهوديين، ثم انتقل مع عائلته إلى تل أبيب عندما كان طفلاً وعاش في شقة من غرفة واحدة، ولكن بعد هجرته إلى أميركا استطاع تحويل النجاح الذي حققه من برنامج الأطفال التليفزيوني "Mighty Morphin Power Rangers" إلى قناة Fox Family Channel، وهي مشروع مشترك مع News Corp.



8. مارك لاسري



البلد الأصلي: المغرب

الجنسية: أميركا

صافي الثروة: 1.8 مليار دولار

التغير منذ نيسان: صفر

مصدر الثروة: صناديق التحوط



ولد لاسري في المغرب وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن السابعة مع عائلته، وتقاسم غرفة نومه مع شقيقيه لمدة 10 سنوات، ولكنه أسس Sonia Avenue Capital Management في عام 1995 بالتعاون مع شقيقته سونيا بتمويل قدره 7 ملايين دولار جمعه من الأصدقاء والعائلة.



وسونيا ليست من أصحاب المليارات وتقدر فوربس ثروتها الصافية بمبلغ 370 مليون دولار.



9. ديفيد هنداوي



البلد الأصلي: العراق

الجنسية: أميركا

صافي الثروة: 1.8 مليار دولار

التغير منذ نيسان:

مصدر الثروة: البرمجيات



يعد ديفيد مواطنًا أميركيًا ولد في بغداد ثم انتقل إلى إسرائيل وحصل على الدكتوراه UC Berkeley في كاليفورنيا، ثم شارك هنداوي في تأسيس شركة Tanium للأمن السيبراني مع ابنه أوريون في عام 2007، وفي شباط 2016، تولّى أوريون منصب الرئيس التنفيذي من والده، فيما يشغل ديفيد حاليًأ منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.



10. نوبار أفيان



البلد الأصلي: لبنان

الجنسية: أميركا

صافي الثروة: 1.7 مليار دولار

التغير منذ نيسان: صفر

مصدر الثروة: التكنولوجيا الحيوية



ولد أفيان في لبنان عام 1962 لأبوين أرمينيين، وفر هو وعائلته من الحرب الأهلية اللبنانية للانتقال إلى مونتريال في عام 1975، ويمتلك أفيان أسهمًا في أكثر من 12 شركة للتكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة.



وهو أيضًا رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسّس لشركة التكنولوجيا الحيوية Moderna، المعروفة المنتجة للقاح كوفيد-19، كما أن أفيان محاضر في كلية هارفارد للأعمال ودرس أيضًا في Sloan School of Management بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من عام 2000 إلى عام 2016.



11. ألفريدو حرب حلو والعائلة



البلد الأصلي: لبنان

الجنسية: المكسيك

صافي الثروة: 1.3 مليار دولار

التغير منذ نيسان: صفر

مصدر الثروة: البنوك والاستثمارات



ألفريدو حرب حلو هو ابن مهاجرين لبنانيين وابن عم كارلوس سليم حلو أغنى ملياردير من أصول عربية، ولدى ألفريدو ثروة تبلغ 1.3 مليار دولار.



وجمع ألفريدو ثروته من قطاع التمويل، بدءًا من تأسيس شركة Acciones y Valores de Mexico المتخصصة في وساطة الأوراق المالية، كما أنه يمتلك فريقين مكسيكيين للبيسبول، لوس ديابلوس روجوس من مكسيكو سيتي ولوس غيريروس من أواكساكا.



12. محمد إبراهيم



البلد الأصلي: السودان

الجنسية: المملكة المتحدة

صافي الثروة: 1.2 مليار دولار

التغير منذ نيسان: صفر

مصدر الثروة: الاتصالات



أسس إبراهيم شركة Celtel International في عام 1998 ، وهي واحدة من أولى شركات الهاتف المحمول التي تعمل في أفريقيا والشرق الأوسط ثم باعها لزين الكويتية مقابل 3.4 مليار دولار في عام 2005 وحصل على 1.4 مليار دولار، ويركز إبراهيم الآن على محاربة القيادات الفاسدة في أفريقيا من خلال مؤسّسة محمد إبراهيم التي تديرها ابنته هديل.

فوربس الشرق الأوسط