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الأحد، 31-07-2022 03:18 م

ممثلو قطاع الكهربائيات والإلكترونيات يبحثون إجراءات الإعفاءات الجمركية

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الوكيل الاخباري- بحث ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي ونقيب تجار الكهربائيات رياض القيسي وعدد من تجار الكهربائيات من مختلف محافظات المملكة، الإجراءات والفحوصات الخاصة بالبضائع التي تتطلب إعفاءات جمركية.

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وأوضح بيان للغرفة اليوم الأحد، أن الاجتماع الذي عقد في مؤسسة المواصفات والمقاييس، بحث إجراءات الحصول على إعفاءات من المؤسسة، للأجهزة والوحدات الموفّرة للطاقة.


وبحث المجتمعون، آلية قبول الفحوصات وتقاريرها، خاصة التي لم يطرأ عليها تغيير إلا في اشتراط وجود مختبر محلي معتمد، وفقاً لما هو معمول به في الأنظمة العالمية، في حال عدم صحة التقارير المرفقة أو عدم صلاحية مدتها.
واتفق المجتمعون، على أن تخطر المؤسسة التجار من خلال غرفة تجارة الأردن، بأي قوانين أو أنظمة أو تعليمات قبل تطبيقها، انطلاقاً من مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

 




 

 


 

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