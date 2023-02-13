مناشدة للعثور على الشاب المفقود عزمي شرف

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناشد عائلة الشاب عزمي رمزي محمد شرف بالمساعدة للعثور عليه .
ووفق عائلته لموقع الوكيل الاخباري انه قد خرج من المنزل يوم الخميس الماضي وشوهد لاخر مرة بمنطقة الجاردنز في العاصمة عمان .
وقالت العائلة انه اختفى بعد ذلك ، حيث تم ابلاغ الاجهزة الامنية بالامر وباشرت البحث عنه .
وتناشد العائلة من يتعرف عليه الإتصال على رقم الهاتف ٠٧٩٨٣٣٣٣٣٨ ، او ابلاغ اقرب مركز امني .
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