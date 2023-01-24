منتدون يستذكرون الشاعر نايف الهريس باشهار ديوانه

الوكيل الاخباري - أستذكر منتدون الشاعر الراحل نايف الهريس في ندوة مساء أمس الاثنين في قاعة الاحتفالات بدائرة المكتبة الوطنية بعمان، احتفت بإشهار ديوانه الذي حمل عنوان "لمن الديار".



وفي الندوة التي حضرها مدير عام "المكتبة الوطنية" وأدارها الشاعر والزميل الصحافي نضال برقان الذي قال إن الهويةَ العربية غايةً ساميةً تحضر في جلّ أشعار الراحل الهريس، والتراثَ الأصيلَ ركن رئيس من أركان قصيدته، أما اللغةُ العربيةُ فكانت حبيبَتَه، التي ما برح يتغزّل بها في كلّ محفل، مبينا أن ديوان "لمن الديار" يتضمن 66 قصيدة.

اضافة اعلان