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الأحد، 16-10-2022 10:33 م

منتدى الإستراتيجيات يستكمل المرحلة الثانية من برنامج تفاعل بمؤتة

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الوكيل الاخباري - استكمل منتدى الإستراتيجيات الأردني اليوم الأحد، في جامعة مؤتة المرحلة الثانية من برنامج تفاعل في المناظرات العامة بمشاركة ثلاث جامعات وهي مؤتة، والأردنية، والعلوم والتكنولوجيا.

وقال المدير التنفيذي لمنتدى الإستراتيجيات الأردني نسرين بركات إن البرنامج يتضمن مناظرة واحدة داخل الحرم الجامعي لكل جامعة وصولا إلى الارتقاء بالمستوى التوعوي عند طلبة الجامعات في مختلف المجالات، خصوصا في ظل آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات في المملكة.

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