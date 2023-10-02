منتفعون من المعونة الوطنية يشكون تأخر صرف مستحقات أيلول حتى اليوم

الوكيل الإخباري -

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في الوقت الذي أكد فيه صندوق المعونة الوطنية صرف مخصصات المنتفعين عن شهر أيلول الماضي منذ الخميس الماضي، اشتكى مواطنون من عدم صرف مستحقاتهم حتى الآن.وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم راجعوا البنوك لاستلام مخصصاتهم المالية إلا أنهم تفاجأوا بعدم توفرها حتى ظهر اليوم الاثنين.وأضافوا أن الصندوق تأخر في صرف المستحقات المالية عن شهر أيلول الماضي، لافتين إلى أن هذه المستحقات هي مصدر دخلهم الأساسي وأن تأخر صرفها يؤثر عليهم بشكل مباشر.وكان أكد صندوق المعونة الوطنية في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، أن الصندوق حول للبنوك مخصصات المنتفعين عن شهر أيلول الماضي وبدأ الاستلام اعتبارا من الخميس الماضي.وقال الصندوق إن تحويل المخصصات المالية تم في موعده المعتاد ولا يوجد أي تأخير ولم يتأثر الصرف بالعطلة الرسمية التي صادفت الأربعاء الماضي.وأضاف أن بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.