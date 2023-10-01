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الأحد، 01-10-2023 09:31 ص

المعونة الوطنية يوضح حول صرف رواتب شهر أيلول

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أن الصندوق قام بصرف رواتب المنتفعين عن شهر أيلول الماضي وبدأ الاستلام اعتبارا من الخميس الماضي.اضافة اعلان


وقال الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الصندوق قام بتحويل المخصصات المالية في موعدها المعتاد ولا يوجد هناك أي تأخير ولم يتأثر الصرف بالعطلة الرسمية التي صادفت الأربعاء الماضي.

وأضاف أنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.

وكانت وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول تأخر صرف الرواتب عن شهر أيلول الماضي.

 




 

 


 

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