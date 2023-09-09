26318 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الباحثين والباحثات عن العمل الموقعين على عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 26318 شخصا ضمن اتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص والبالغ عددها 1077 منشأة.

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وبحسب آخر إحصائية، بلغ عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية 1969 شخصا منهم 884 من الإناث و 1085 من الذكور.



وسجلت أعلى معدلات نسب التشغيل في قطاع التعليم بنسبة 40 % والصناعي بنسبة 35 % والقطاع السياحي 28% في حين سجل أدنى معدلات نسب التشغيل في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2% وأنشطة المنظمات والهيئات الخارجية 1 % وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 0.03% .

