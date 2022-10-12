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الأربعاء، 12-10-2022 07:29 م

منحة يابانية بقيمة 640 ألف دولار لتعزيز قدرات مركز إصلاح في الرصيفة

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الوكيل الاخباري- قررت حكومة اليابان، تقديم منحة مقدارها نحو 640 ألف دولار أميركي لمنظمة التعاون الدولي اليابانية لتنمية المجتمعات (نيكود)، من أجل تعزيز قدرات مركز إصلاح أسامة بن زيد للأحداث في الرصيفة.اضافة اعلان


ووقع المنحة السفير الياباني لدى المملكة شيمازاكي كاورو، وممثل مكتب منظمة "نيكود" في الأردن اكيتاجاكي كينتا، بحضور مدير مركز أسامة بن زيد صقر المعايطة، حيث تقوم المنظمة بتنفيذ المشروع.

وقالت السفارة اليابانية في بيان صحفي، الأربعاء، إن هذا المشروع يعد المرحلة الثالثة من مشروع مدته 3 سنوات، إذ قدمت الحكومة اليابانية منحة قدرها 321448 دولار للمرحلة الأولى، و492679 دولار للمرحلة الثانية.

وأشار البيان إلى أن المنحة تهدف إلى دعم تعزيز قدرات المركز للتعليم والتأهيل، وهو مركز للإصلاح وإعادة التأهيل للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما في الرصيفة، لافتا إلى أن "نيكود" ستركز في المرحلة الثالثة على إنشاء إطار عمل لمركز الأحداث لتنفيذ الأنشطة بشكل مستقل وبطريقة مستدامة والعمل على زيادة وعي المجتمعات المحلية والموظفين العاملين في مراكز الإصلاح.

 




 

 


 

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