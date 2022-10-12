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الأربعاء، 12-10-2022 10:23 م

منح الممرضين في وزارة الصحة مكافأة شهرية

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 5-10-2022 الموافقة على منح الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات من ملاك وزارة الصحة العاملين بنظام الورديات مكافأة مالية شهرية بنسبة 35% من الراتب الأساسي والعلاوة الفنية التخصصية بدلا من علاوة العمل الإضافي التي يتقاضونها.

وذلك لقاء تكليفهم بالعمل الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعيا، تصرف اعتبارا من الأول من أيلول الماضي من المخصصات المالية المرصودة ضمن موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2022 بعد اجراء المناقلات اللازمة لبند مكافآت العمل الإضافي.

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