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الخميس، 17-08-2023 04:31 م

منح دراسية للأردنيين في مختلف التخصصات

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من جامعة حلوان/ جمهورية مصر العربية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2023-2024 وفي مختلف التخصصات، بحيث تغطي المنح الدراسية الرسوم الدراسية فقط بواقع (40) منحة بنسبة إعفاء (100%)، و(20) منحة بنسبة إعفاء (50%)، والرعاية الصحية (وفقا للقواعد المعمول بها).

ولا تشمل مصروفات الإقامة والمعيشة، أو الرواتب الشهرية، أو نفقات السفر، أو أية فئة من فئات التأمين (كالتأمين الصحيّ، … إلخ)، أو مصروفات الكتب الجامعية، أو مصروفات الحصول على التأشيرة أو جمع المادة العلمية لطلبة الدراسات العليا، على أن يراعي الطالب بأن شرط الحفاظ على المنحة الكاملة هو التفوق الدراسي على مدار سنوات الدراسة (بما لا يقل عن جيد) وفي حال رسوب الطالب دون تقديم عذر يقوم بدفع مصروفات العام الذي رسب فيه.

بخصوص منح الدراسات العليا: إذا زادت فترة دراسة الطالب عن الفترة المقررة لمرحلة (الماجستير والدكتوراه) يقوم الطالب بسداد المصروفات عن كل عام زيادة عن الاعوام المقررة.

آلية التقديم:

بإمكان الطالب الدخول الى الرابط الالكتروني التالي لتقديم الطلب وللاطلاع على تفاصيل المنحة والوثائق والشروط المطلوبة: https://www.helwan.edu.eg

آلية اختيار الطلبة المرشحين:

ستقوم لجنة مختصة بدراسة الطلبات واستبعاد الطلبات غير المكتملة.

موعد تقديم الطلبات:
ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-9-2023.

ملاحظات:
- سيتم إرسال رسائل قبول/ رفض طلبات المنح الدراسية بمجرد قبول الطالب للمنحة الدراسية من جامعة حلوان، ويجب على الطالب التقدم للقبول كطالب وافد في مصر ويكون ذلك من ّخلال منصة “ادرس في مصر".

- يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.

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