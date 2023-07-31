وزارة التربية تكشف عن توجه هام بشأن التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكدت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة ريم زريقات أنه لدى الوزارة توجه لضبط عشوائية انتشار المنصات والبطاقات التعليمية غير الحكومية التي تدرس مناهج وزارة التربية والتعليم وخاصة منهاج التوجيهي.



وأضافت الدكتورة زريقات في تصريحات صحفية أن الوزارة لن تسمح بأن يكون هناك أي تجاوز أو أن يدفع الطالب الثمن ويكون ضحية للمنصات والمراكز غير مرخصة من خلال نشرها محتوى يستهدف منهاج وزارة التربية والتعليم ويشكل أعباء مادية إضافية على الأسرة وغير مرخص من خلال الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم.

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