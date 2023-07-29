تنويه هام للطلبة بعد اعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن الوزارة تقوم بحصر التخصصات التي سيتم طرحها للقبول في الجامعات الرسمية في العام الدراسي المقبل



مشيرا إلى أن الوزارة ومجلس التعليم العالي طلب من الجامعات استحداث التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.



وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية أن وحدة القبول الموحد تقوم حاليا باجراء تحديثات على موقع القبول الموحد لاستقبال الطلبات بعد اعلان نتائج الثانوية العامة، وسيتم الانتهاء منها مطلع الشهر المقبل.



ورجّح الخطيب بدء عملية تقديم الطلبات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم منتصف الشهر المقبل بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.



وأشار الخطيب إلى أن اعلان نتائج الطلبة المرشحين للقبول في الجامعات نهاية أيلول أو مطلع تشرين أول، أي قبل موعد بدء التدريس بالجامعات الرسمية والذي أقره مجلس التعليم العالي.

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