مندوبًا عن الملك.. وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون الوطني

الوكيل الاخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الزيتون الوطني الثاني والعشرين، ومعرض المنتجات الريفية، الذي يعد النافذة التسويقية الأبرز لمزارعي الزيتون والأسر الريفية في مركز المعارض في مكة مول.

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وقال الحنيفات إن تنظيم المهرجان يأتي ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي التصنيعي، لاسيما أن قطاع الزيتون من القطاعات الزراعية التصنيعية الرائدة، علاوةً على تعزيز ودعم مزارعي الزيتون والأسر الريفية في المحافظات والأطراف، لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، وتزامناً مع قرار وقف استيراد الزيت من الخارج للحفاظ على قدرة واستدامة المزارع الأردني بإنتاج هذه المادة الغذائية المهمة.



وأكد الحنيفات اعتزازه بالمركز الوطني للبحوث الزراعية، الذراع العلمي لوزارة الزراعة، والذي أخذ على عاتقه توظيف مخرجات البحث العلمي بمشاركة أذرع الوزارة المختلفة، حيث أن المهرجان يعد أنموذجاً لترجمة الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ريادية من خلال توظيف مخرجات حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في أرض المهرجان.



وأشار إلى أن تجربة الوزارة بتنظيم المهرجانات في الأعوام السابقة والنجاحات التي تم تحقيقها تشير إلى تسويق ما يقارب 25 بالمئة من المنتج المحلي من زيت الزيتون عالي الجودة.



بدوره، ثمّن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، دور الشركاء المحليين والدوليين الداعمين لأهداف مهرجان الزيتون بتثبيت المزارع بأرضه واستدامة قدرته على الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية تنظيم المهرجان والمعرض، لما لهما من دور في تعزيز الإنتاج القومي، حيث قُدر حجم الاستثمارات في الزيتون بما يزيد عن مليار دينار، واشتملت على المعاصر ومستلزمات الإنتاج وتصنيع الزيتون وعبوات الزيت بأنواعها وتصنيع الجفت لأغراض التدفئة.