أوقاف البادية الشمالية تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف البادية الشمالية اليوم الاثنين، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام بعنوان "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله ".

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وقال الدكتور علي الشرفات في المجلس الذي رعاه مدير قضاء أم الجمال احمد العدوان، إن القاضي عياض كان عالما في علوم الفقه وطلب العلم في سن متأخرة وفاق كل أقرانه في العلم والعمل، مشيرا إلى براعته في جمع علوم الشريعة وعلم الحديث حيث كان إماما من أئمة الحديث واللغة لفصاحته وبلاغته.



وتحدث الدكتور محمد المساعيد عن التقسيمات الأربعة في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، حيث المقدمات في أول قسمين، والقسم الأساس، هو القسم الثالث المتعلق بما يجب للرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز عليه، وهذا يعد من صلب كتب الاعتقاد، فيما جاء القسم الأخير بحكم النتيجة لما سبق.