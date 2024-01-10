من هو طبيب الفقراء الذي أحدث رحيله حزناً عارماً في الأردن ؟

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة الدكتور أحمد عثمان -68 عاما - والذي عُرف بلقب "طبيب الفقراء " في عمان .



وقال أسامة عثمان ابن الراحل لـ "الوكيل الإخباري" أن والده كان يعاني من وعكة صحية في الآونة الأخيرة ووافته المنية اثر جلطة على الرئة يوم الاثنين الماضي .



وحول سبب اطلاق لقب "طبيب الفقراء في جبل التاج " ، أوضح أسامة، أن والده كان استشاريا في الطب العام، وكرس حياته المهنية لاستقبال المرضى حيث كان يُقدم العلاج والأدوية بشكل مجاني لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.



ونعاه عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل واصفينه باليد البيضاء التي اعتادت على مساعدة المحتاجين.



يذكر أن الطبيب أحمد عثمان متزوج و لديه 3 أولاد و3 بنات ودرس الطب في رومانيا وتم دفن الطبيب يوم أمس في سحاب .



رحم الله الطبيب أحمد عثمان والهم اهله وذويه الصبر والسلوان