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الجمعة، 08-04-2022 10:07 م

مهرجان ليالي رمضان يواصل فعالياته في إربد

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الوكيل الإخباري - واصل مهرجان ليالي رمضان في إربد فعالياته لليوم السادس على التوالي مساء اليوم الجمعة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة تفاعلت بحرارة مع فقراته وعبرت عن سعادتها وفرحها بالأجواء المثالية التي وفرها المهرجان لقضاء سهرات رمضانية ممتعة.اضافة اعلان


وتضمنت فعاليات اليوم السادس التي تابعها محافظ إربد رضوان العتوم والحكام الإداريين والعديد من المسؤولين وآلاف الجماهير عروضاَ لفرقة كتاكيت للأطفال بقيادة الفنان بلال الجديتاوي وأناشيد دينية للفرقة الهاشمية وفقرات فنية وغنائية لفرقة صوت الأردن ومسابقات ثقافية تخللها توزيع جوائز على المشاركين مقدمة من الداعمين وأختتم الفنان أحمد الدرايسة الليلة بمجموعة من الأغنيات الوطنية والشعبية.

إلى ذلك واصل البازار الخيري للجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني تسويق منتجاته للجمهور مباشرة، حيث تعرض 80 جمعية منتجاتها في البازار.

من جهته، قال مدير مديرية شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، إن منافسات بطولة خماسي كرة القدم التي انطلقت أمس في الوية المحافظة التسعة مستمرة حتى الجمعة القادم ليصار بعدها إلى إجراء مباريات بين الفرق الفائزة ببطولات الألوية لتحديد الفريق الفائز عن المحافظة لينتقل للمنافسة على مستوى المملكة لاحقا.

ولفت العقيلي إلى أن البطولة تقام على نظام خروج المغلوب من مرة واحدة نظرا للمشاركة الواسعة من الأندية والفرق الشعبية فيها، مبينا انها تقام بإشراف كوارد المديرية ويديرها حكام معتمدون من لجنة الحكام وتحظى بمتابعة جماهيرية لافتة.

وأوضح العقيلي أنه وبعد انتهاء بطولة الخماسي وتحديد الفائز عن المحافظة ستنطلق بطولتي كرة الطاولة والشطرنج في الأندية ومراكز الشباب التي ستفتح أبوابها ليلا لاستقبال المشاركين بهذه البطولات.

 




 

 


 

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