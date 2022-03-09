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الأربعاء، 09-03-2022 10:55 م

حملات مكثفة في الطفيلة للرقابة على الأسواق في رمضان

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الوكيل الاخباري - عقدت غرفة تجارة الطفيلة بالتعاون مع مديرية الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، لقاء لبحث الاستعدادات والترتيبات لشهر رمضان للمحافظة على ديمومة توافر السلع والمواد الغذائية بنوعيات جيدة وأسعار تنافسية.

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وأكد رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات بحضور مدير مديرية صناعة وتجارة الطفيلة المهندس حسن الربابعة، وممثلين عن تجار المواد الغذائية وأصحاب المخابز على ضرورة توفير مختلف أصناف المواد الغذائية طيلة أيام شهر رمضان بعيدا عن رفع الأسعار واحتكار السلع، مع العمل على تخزينها بالطرق السليمة، والالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة من الأجهزة الرسمية بما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وشدد على أهمية مراعاة أوضاع المواطنين الاقتصادية، وبما يحفزهم على التسوق من المحلات التجارية في محاولة للحد من ظاهرة الكساد والركود التي تعانيها الأسواق التجارية في المحافظة.


وأشار إلى أن غرفة تجارة الطفيلة أعدت دراسة لوضع أسواق الطفيلة وقطاعاتها المختلفة، لافتا إلى تزايد شريحة التجار المتضررين بسبب تبعات وباء كورونا.


بدوره أكد الربابعة، أن فريق الرقابة والتفتيش في مديرية الصناعة والتجارة سيكثف جولاته على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، بغية التأكد من مدى الالتزام بالتعليمات والشروط الصحية من ناحية، والالتزام بلوائح الأسعار وجودة وسلامة الغذاء ومطابقته للمواصفات من ناحية أخرى، مؤكداً أن أسواق الطفيلة ستوفر مختلف المواد الغذائية خلال شهر رمضان.


 




 

 


 

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