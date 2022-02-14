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الإثنين، 14-02-2022 07:12 م

مهني إناث إربد ينظم دورة عن أصدقاء الشرطة

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الوكيل الاخباري - نظم معهد مهني إناث إربد، بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية في إقليم الشمال، اليوم الاثنين، دورة بعنوان " أصدقاء الشرطة"، وذلك ضمن برنامج اللياقة البدنية والتوعية الوطنية الذي تنظمه مؤسسة التدريب المهني في جميع معاهدها.

وأكدت مديرة المعهد فدوى العجلوني لـ (بترا)، أهمية عقد شراكات بين مؤسسات المجتمع المحلي ومديرية الأمن العام، لنشر الوعي الأمني بين المواطنين، لافتة إلى أن هذه الدورات هي احدى سبل نشر الوعي للوصول الى منظومة أمنية شاملة ومتكاملة.

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