مهيدات يشارك في جلسة حوارية لمؤتمر الصيادلة السادس عشر

الوكيل الإخباري- شارك الدكتور نزار مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في جلسة حوارية ختامية تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لمهنة الصيدلة في عام 2030" ضمن فعاليات المؤتمر السادس عشر لنقابة الصيادلة.

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كان الحوار يشارك فيه الدكتور محمد عبابنة، نقيب صيادلة الأردن ورئيس المؤتمر، ونائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب، بالإضافة إلى الدكتورة حنان السبول، أمين عام اتحاد منتجي الأدوية، والدكتور محمد العبدللات، أمين عام المجلس الطبي الأردني.

تمت مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في الأردن والتطورات في واقع المهنة، بالإضافة إلى التركيز على تطوير ودعم الصناعات الدوائية الأردنية من خلال تعزيز وتحسين التشريعات الناظمة.





وقد كان هناك مشاركة متميزة لنخبة من الصيادلة من مديرية الدواء ومديرية المسلتزمات والأجهزة الطبية حيث قدم الدكتور سليم المحروق /رئيس قسم الدراسات الدوائية عرض موسع حول القوانين والتعليمات التي تنظم اجراء الدراسات الدوائية في الأردن مشيرا إلى أن الاردن هو الدولة العربية الأولى التي وضعت قانونا لإجراء الدراسات الدوائية والذي يحمى المشاركين في هذه الدراسات وينظم أجراءها.



وعرض أخر قدمته الدكتورة سميرة شموط/ رئيس وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية في مديرية الدواء حول الية تسجيل المستحضرات الصيدلانية والطبيعية وحليب الرضع والاغذية التكميلية واهم التشريعات الناظمة لاعمال هذه الوحدة والتي تتوافق مع التشريعات العالمية.



وقدم الدكتورعلي عليمات/رئيس شعبة التفتيش على الصيدليات و المستودعات عرض حول إجراءات قسم التفتيش في مديرية الدواء و دورها في رفع جودة المستحضرات الصيدلانية.



وقدمت الدكتورة حياء بنات، رئيس شعبة اليقظة الدوائية عرض حول دور الصيدلي في تطبيق تشريعات اليقظة الدوائية وعرض أخر قدمته الدكتورة الاء الزغول في قسم التسعير / مديرية الدواء حول أسس تسعير الدواء في الاردن و الدكتورة ريم النعيمات / رئيس شعبة إعتماد المواقع التصنيعية عرضا حول ألية تسجيل الدواء في المؤسسة.



وقدمت الدكتورة رانيا راجحة / رئيس شعبة استيراد الاجهزة الطبية عرض تقديمي حول مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية والتحديثات التي اتخذتها المؤسسه لتسجيل وتنظيم استيراد المستلزمات الطبيه والتي تتوافق مع المعايير العالميه لضمان مامونيه المستلزم الطبي وتوفره في السوق الاردني .



ويذكر ان ضابط ارتباط المؤسسة للمؤتمر والمنسق العام هي الدكتورة إسراء الزعبي مستشار المدير العام لشؤون تسجيل و تسعير الدواء.