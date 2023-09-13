مذكرة تفاهم بين الغذاء والدواء وأصدقاء مرضى حساسية القمح

الوكيل الإخباري-وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية أصدقاء مرضى حساسية القمح اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

اضافة اعلان

وبموجب الاتفاقية التي وقعها مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ورئيسة الجمعية سهير عبدالقادر، سيتم التعاون والتنسيق المستمر في تحقيق أهداف مشتركة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي لمرضى حساسية القمح.

وأشار مهيدات خلال توقيع المذكرة إلى أن المذكرة جاءت انطلاقًا من السعي المشترك للمؤسسة والجمعية نحو ترسيخ مبدأ الشراكة، حيث تتضمن التعاون المشترك في مجال توعية مستهلكي الأغذية الخاصة بمرضى حساسية القمح وتوعية الكوادر العاملة في إنتاج هذه الأغذية.



وأضاف أن المذكرة ستسهم في التعاون على إعداد البرامج المناسبة المتعلقة بخدمة تقديم الأغذية المخصصة لمرضى حساسية القمح وإعداد أدلة عمل وكتيبات إرشادية وإجراءات عمل معيارية للمنشآت التي تقدم خدمة تقديم الأغذية المخصصة لمرضى حساسية القمح والسيلياك.



من جهتها، قالت سهير عبد القادر إن الهدف من المذكرة هو توفير بيئة داعمة لمرضى حساسية القمح والسيلياك من خلال تبادل الخبرات وتفعيل الشراكة الثنائية لضمان تداول غذاء آمن لهذه الشريحة التي تشكل ما يزيد عن 2% من المجتمع.



وأضافت أن المذكرة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوعية وتثقيف الكوادر العاملة في إنتاج المنتجات الغذائية المخصصة لمرضى حساسية القمح والسيلياك بأسس التصنيع الجيد وفق المعايير العالمية وعقد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في هذا المجال.



ووقعت الاتفاقية في مقر المؤسسة بحضور نائب رئيس الجمعية السيد وصفي شواقفة، ومستشارة التغذية لدى الجمعية المهندسة سها فارس، وأمين صندوق الجمعية سميحة القريوتي.



