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الثلاثاء، 23-11-2021 05:21 م

مواطنة تناشد عبر برنامج هيثم الوكيل : لا يوجد في بيتي خبز - فيديو

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الوكيل الاخباري - وجهت مواطنة في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى مناشدة للاردنيين بمساعدة عائلتها بسبب اوضاعها المالية الصعبة .

وقالت المواطنة ان زوجها وابنتها التي تبلغ من العمر 5 سنوات مصابان بمرض السرطان واشارت ان العائلة لا تملك دفع ايجار المنزل ، خاصة ان رب الاسرة مريض ولا يستطيع العمل لتغطية مصاريف العائلة .

 واردفت ان صاحب المنزل يقوم بطرد العائلة من المنزل لانها غير قادرة على دفع الايجار ، وان العائلة لا تملك ثمن الخبز وانها لا تستطيع اعطاء ابنتها جرعتها للعلاج لانها لا تملك ثمن المواصلات .

وتالياً مناشدة المواطن حبيب عبر برنامج دق سلف على اذاعة النشامى : 

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