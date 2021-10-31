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الأحد، 31-10-2021 12:09 م

مواطن يضرب زوجته باسطوانة غاز بسبب المصروف

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الوكيل الإخباري- صادقت محكمة التمييز على حكم أصدرته محكمة الجنايات، قضى بسجن رجل 8 سنوات بعد إدانته بمحاولة قتل زوجته في عمان.

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وأعلنت محكمة الجنايات أن المتهم مذنب بمحاولة قتل زوجته بسبب نزاع كبير، حدث في 12 فبراير / شباط 2020. إلا أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة إلى 8 سنوات سجنا لأن الضحية أسقطت التهم عن زوجها.


وقالت أوراق المحكمة إن المدعى عليه والضحية تناقشا بشأن مسائل مالية تتعلق بالإنفاق على طفليهما، وأكدت المحكمة أن المدعى عليه عاد في يوم الحادث إلى منزله وطلبت منه زوجته نقودًا لشراء بعض البضائع لأطفالهما.


وأضافت وثائق المحكمة “أن مشادة نشبت وانتهى الأمر بالمتهم بضرب زوجته بأسطوانة غاز بينما كانت تنام مع طفليها”.


وأكدت المحكمة أنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى قريب ونجت من الحادث بعد إجراء عدد قليل من العمليات الجراحية في جمجمتها.


وفيما لم يطعن المدعى عليه في الحكم أمام محكمة أعلى، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد حكم السجن لمدة 8 سنوات، وقضت الأخيرة بأن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهم حُكم عليه بالعقوبة المناسبة.

 




 




 

 


 

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