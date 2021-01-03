مواطن ينهار من البكاء على الهواء في اتصال على برنامج هيثم الوكيل - فيديو

الوكيل الاخباري - في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى روى المواطن علي الغرايبة الذي يعيش في منطقة صويلح مشكلته بعد ان صادرت امانة عمان بسطته التي كان يعمل عليها .



واضاف انه اولاده لا يملكون حاليا ثمن الخبز حيث كان يعمل على البسطات منذ سنوات ليعيل اسرته ، وقامت الامانة مؤخراً بإزالة البسطة ومصادرتها .



واشار ان مالك المنزل المستأجر عنده طلب منه مؤخرا اخلاء المنزل بسبب تأخره ايام قليلة عن دفع الايجار .



"انا ابيع مؤخراً الكمامات حتى اعيل عائلتي ، علما انني كنت صاحب محلات وتعرضت للتعثر وسجنت قبل ان اعمل على البسطات"، قال علي .

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