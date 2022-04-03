الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

مؤتمر سياحي في اليرموك يوصي بتطوير مسارات وسط إربد

الصين تُقدم منح للأردنيين - تفاصيل

الحكومة تُخفض ضريبة المبيعات على حبوب الصويا

الملك يتلقى اتصال من رئيس الوزراء الإسرائيلي

اقرار مُعدل قانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب

تعرّف على الحالة الجوية مع ساعات غروب أول ايام رمضان في الأردن

مصادر تكشف .. عادل امام يحارب الموت

تعرّف على ضحية رامز موفي ستار في الحلقة الثانية

تعيين 14 موظفاً لمراقبة الأسواق والأسعار في إربد

2.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي

الأحد، 03-04-2022 05:08 م

مواقع فعاليات "رمضانيات" في المحافظات - تفاصيل

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle


الوكيل الإخباري - تبدأ في جميع محافظات المملكة، اليوم الأحد، فعاليات "رمضانيات"، التي تتضمن أنشطة وفعاليات ثقافيَّة وسياحيَّة واجتماعيَّة ورياضية متنوعة خلال شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وتعتبر "رمضانيات" فرصة لإعادة إحياء الطقوس الرمضانية المعتادة في المجتمع، وبث أجواء الفرح والتسلية بين العائلات والشباب والأطفال، بعد غيابها لعامين بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال فعاليات مجانية تنظمها وزارات الشباب، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، تستهدف جميع الفئات العمرية.


وستنظم الفعاليات في موقع رئيس في كل محافظة، وتتضمن أنشطة ترفيهية للأطفال، وألعاباً شعبية، ومسابقات رمضانية، وفقرات شعرية، وأناشيد دينية وعروضاً مسرحية، إلى جانب فعاليات ثقافية وحفلات سمر، تبدأ من الساعة العاشرة ليلاً يومياً.


وستقام هذه الفعاليات في 12 موقعاً رئيسياً في كل محافظة هي: مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان، وحديقة القرية الحضرية في الزرقاء، ومجمع الأمير حسين الرياضي في البلقاء، وساحة مركز الزوار في مأدبا، وساحة قلعة الكرك في الكرك، وقرية السلع السياحية في الطفيلة، وحديقة معان النموذجية في معان، والساحة الهاشمية - السوق التجاري في جرش، ونادي الأمير راشد في العقبة، ومعسكر الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، وساحة وقاعة بلدية المفرق الكبرى في المفرق.


كما تتضمن فعاليات "رمضانيات"، بازارات خيرية في جميع المحافظات، تفتح أبوابها بعد الإفطار طيلة أيام الشهر الفضيل، بهدف دعم الجمعيات الخيرية وإتاحة المجال أمامها لتسويق منتجاتها خلال شهر رمضان المبارك، وتتيح هذه البازارات عرض عدد من السلع التي تنتجها الجمعيات الخيرية كالأطعمة المنزلية، والملابس، والمنتجات اليدوية.


وفيما يتعلق بالنشاطات الرياضية، سيكون محبو رياضة كرة القدم على موعد مع بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي يبدأ دورها الأول داخل الألوية في المحافظات، ثم تنتقل الفرق الفائزة إلى بطولة المحافظة، ومنها إلى بطولة المملكة، إضافة إلى بطولات للشطرنج، وتنس الطاولة، وسباقات للجري تقام في المراكز الشبابية والأندية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320223017348280254597

مؤتمر سياحي في اليرموك يوصي بتطوير مسارات وسط إربد

335730_48_1630748367

إعادة النظر في الكفالة البنكية لبطاقة المستورد

277776619_337840788377633_6352293059819608057_n

تسمية أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري - أسماء

image

الملك يتلقى اتصال من رئيس الوزراء الإسرائيلي

001

اقرار مُعدل قانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب

0L5A5835

تعرّف على الحالة الجوية مع ساعات غروب أول ايام رمضان في الأردن

أخبار متعلقة
IMG_7235

سياحة الربيع.. ميزة للأردن تحتاج الاهتمام وتوفير البنى التحتية

0L5A9569

البلبيسي: ندرس فتح مراكز تطعيم كورونا بعد الإفطار في رمضان

62249aa45c880

"مصنع الأفكار" يبعث الحياة في أحلام مخترعين أردنيين

96773_1472126936

العواد: على الحكومة ضبط الأسواق وفوضى الأسعار.. والإجراءات التخفيفية تأثيرها محدود

1020212210136525664168

الأردن الثاني عربيا و44 عالميا في إصابات كورونا

0L5A9538

مراكز التطعيم بدون موعد مسبق لجميع الجرعات اليوم السبت