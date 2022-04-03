مواقع فعاليات "رمضانيات" في المحافظات - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تبدأ في جميع محافظات المملكة، اليوم الأحد، فعاليات "رمضانيات"، التي تتضمن أنشطة وفعاليات ثقافيَّة وسياحيَّة واجتماعيَّة ورياضية متنوعة خلال شهر رمضان المبارك.

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وتعتبر "رمضانيات" فرصة لإعادة إحياء الطقوس الرمضانية المعتادة في المجتمع، وبث أجواء الفرح والتسلية بين العائلات والشباب والأطفال، بعد غيابها لعامين بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال فعاليات مجانية تنظمها وزارات الشباب، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، تستهدف جميع الفئات العمرية.



وستنظم الفعاليات في موقع رئيس في كل محافظة، وتتضمن أنشطة ترفيهية للأطفال، وألعاباً شعبية، ومسابقات رمضانية، وفقرات شعرية، وأناشيد دينية وعروضاً مسرحية، إلى جانب فعاليات ثقافية وحفلات سمر، تبدأ من الساعة العاشرة ليلاً يومياً.



وستقام هذه الفعاليات في 12 موقعاً رئيسياً في كل محافظة هي: مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان، وحديقة القرية الحضرية في الزرقاء، ومجمع الأمير حسين الرياضي في البلقاء، وساحة مركز الزوار في مأدبا، وساحة قلعة الكرك في الكرك، وقرية السلع السياحية في الطفيلة، وحديقة معان النموذجية في معان، والساحة الهاشمية - السوق التجاري في جرش، ونادي الأمير راشد في العقبة، ومعسكر الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، وساحة وقاعة بلدية المفرق الكبرى في المفرق.



كما تتضمن فعاليات "رمضانيات"، بازارات خيرية في جميع المحافظات، تفتح أبوابها بعد الإفطار طيلة أيام الشهر الفضيل، بهدف دعم الجمعيات الخيرية وإتاحة المجال أمامها لتسويق منتجاتها خلال شهر رمضان المبارك، وتتيح هذه البازارات عرض عدد من السلع التي تنتجها الجمعيات الخيرية كالأطعمة المنزلية، والملابس، والمنتجات اليدوية.



وفيما يتعلق بالنشاطات الرياضية، سيكون محبو رياضة كرة القدم على موعد مع بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي يبدأ دورها الأول داخل الألوية في المحافظات، ثم تنتقل الفرق الفائزة إلى بطولة المحافظة، ومنها إلى بطولة المملكة، إضافة إلى بطولات للشطرنج، وتنس الطاولة، وسباقات للجري تقام في المراكز الشبابية والأندية.



