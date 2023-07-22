موجة الحر وامتحانات التوجيهي تحدان من الطلب على الألبسة

الوكيل الاخباري - قال عضو غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي إن القوة الشرائية تأثرت بسبب انشغال الأهالي بامتحانات التوجيهي والهروب من الحرارة العالية.

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وبين القواسمي ان ضعف القوة الشرائية أدى ذلك إلى زيادة الأعباء على التجار بعد عدة مواسم متتالية لم تكن ضمن طموحات قطاع الألبسة”.



وحول موسم المدارس، بين القواسمي، “نأمل بأن يكون موسما جيدا خاصة أن أسعار الملابس والحقائب المدرسية لم يطرأ عليها ارتفاعات وستكون في معدلات العام السابق”.



وبخصوص عودة المغتربين، إشار إلى أن “الحركة لم تتأثر وذلك بسبب التسوق من الدول المجاورة آلتي أتى منها المغتربون حيث الأسعار هناك أقل من الأسواق الأردنية”.

