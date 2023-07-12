الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

مقابلات في التربية لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لسبعيني في عمّان

إدارة الترخيص تطلق خدمات الكترونية جديدة

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن الطريق الصحراوي

وفاة و 10 اصابات بحادث سير مروع في عمان

دورة تدريبية عن إعادة تدوير النفايات المنزلية بالطفيلة

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الموجة الحارة اليوم

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

المركزي الروسي يعلن موعد إطلاق الروبل الرقمي

بلدية اربد: البدء بإعادة تأهيل شارع بلاط الشهداء خلال أيام

الأربعاء، 12-07-2023 02:58 م

التربية توضح حول امتحانات طلبة التوجيهي غدا الخميس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - يواصل 156256 طالبا وطالبة من طلبة الثانوية العامة، غدا الخميس، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في كافة الفروع بواقع جلسة واحدة صباحية.

ويتقدم الطلبة غدا في الفروع العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والفندقي للامتحان في مبحث الرياضيات الورقة الثانية، فيما يتقدم الفرع الزراعي لمبحث الإنتاج النباتي الورقة الثانية، وطلبة فرع الاقتصاد المنزلي لمبحث العلوم المهنية الخاصة الورقة الثانية ، موزعين كالآتي: العلمي 62490 طالبا، والأدبي 76423 طالبا، والشرعي 135طالبا، والصناعي 6066 طالبا، واقتصاد منزلي 6681 طالبا، والزراعي 2889 طالبا، والفندقي 1572 طالبا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820221783415334296541

مقابلات في التربية لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

62023613112819514574

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لسبعيني في عمّان

2021_04_08_01_28_34

إدارة الترخيص تطلق خدمات الكترونية جديدة

الخصاونة

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن الطريق الصحراوي

2023_07_12_04_45_33

إنشاء كلية تمريض في الجامعة الألمانية الأردنية

الدفاع المدني 4

وفاة و 10 اصابات بحادث سير مروع في عمان

أخبار متعلقة
72023923958372176324

291 مخالفة في التوجيهي

720237163141683058385

هام من التربية: بشأن ورقة اسئلة التوجيهي ودفتر الإجابات

9a9da8c7b808e27af0968b0663861be3

تصريح جديد من وزير التربية حول امتحانات التوجيهي

التربية

التربية : تعرض مدير قاعة امتحان توجيهي لجلطة قلبية

72023619302283133394

التربية لطلبة التوجيهي: خذوا بحسبانكم ظروف الطريق لمراكز الامتحان

وزارة التربية والتعليم

طالبة توجيهي تأخرت 5 دقائق عن الامتحان .. وهذا مصيرها !