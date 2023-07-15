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السبت، 15-07-2023 07:07 ص

73 ألف طالب وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان "التوجيهي"

امتحان


الوكيل الاخباري - يتوجه السبت، 73067 طالبًا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه السادس، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

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وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة لـ"المملكة"، إن 71668 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة سيتقدمون لمبحثي علوم الحاسوب، إدارة المشروعات الصناعية، خلال الجلسة الأولى للامتحان والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 1399 طالبا وطالبة من فرعي الأدبي والفندقي السياحي في مبحث اللغة الفرنسية


وعلى صعيد متصل، أعلن المساعفة، أن عملية تصحيح الأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات سوف تبدأ اليوم السبت، في مراكز التصحيح المعتمدة لهذه الغاية.
وبين المساعفة، أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها، بشكل سلس ووفق ما خططت له الوزارة، ومبينًا أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.


وقال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إن الوزارة سجلت خلال اليومين الأولين لبدء جلسات الامتحان، 122 مخالفة لتعليمات الامتحان، بواقع 93 مخالفة في اليوم الأول و29 مخالفة في اليوم الثاني.


وبين محافظة في تصريح صحفي، أن المخالفات شملت محاولات استخدام الأجهزة اللاقطة والأجهزة الخلوية داخل قاعات الامتحان.


 




 

 


 

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