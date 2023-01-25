موظف بالأحوال المدنية يُغيّر اسم طفلة من جود إلى ختام.. ما القصة؟

الوكيل الاخباري- ناشد المواطن أحمد جلال الاحوال المدنية بضرورة التدخل بعد ان قام موظف في أحوال مكتب أحوال وجوازات الأشرفية / كلية حطين / بتغيير أسم ابنته من جود إلى ختام خلال تسجيل البيانات على الطلب.

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وقال أحمد جلال لـ " الوكيل الإخباري" إنه وعقب ولادة طفلته قبل 6 أيام، قرر تسميتها (جود) ليتفاجأ بأن موظف الأحوال المدنية قام بتغير اسم جود وكتابة اسم ختام ، ويبدو ان الموظف سمع بالخطأ نقاش بين والد الطفلة وشقيقته حول اختيار الاسم .



وروى المواطن أنه (أُميّ) لا يقرأ ولا يكتب، حيث أنه لا يرغب بتسمية ابنته بـ "ختام".

وأشار أنه قدم شكوى لدائرة الأحوال المدنية في العاصمة عمّان وطلبوا منه الاعتراض إلى محكمة قصر العدل، ودفع مبلغ 300 دينار بدل تغيير الاسم وهو لا يملك هذا المبلغ .

