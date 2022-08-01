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موعد خاص لتقديم طلبات القبول الموحد الإلكترونية لأبناء الأردنيات

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة التعليم العالي، الاثنين، إنها ستعلن عن موعد خاص لتقديم طلبات القبول الموحد الإلكترونية لأبناء الأردنيات، حيث خصص لهم 150 مقعدا في البرنامج العادي في جميع تخصصات الجامعات الرسمية.

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وأوضح الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، ردا على سؤال عن أبناء الأردنيات وهل يحق لهم التقدم بطلبات لوحدة تنسيق القبول الموحد، أن "قرارا صدر مجلس التعليم العالي قبل عدة سنوات بتخصيص 150 مقعدا في البرنامج العادي في جميع تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية لأبناء الأردنيات يتنافسون عليها ...".


لكن يشترط للطالب من أبناء الأردنيات أن "يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الأردنية للسنة الحالية فقط أي محققا لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورة التكميلية الماضية 2022 أو الدورة العامة (الصيفية) الحالية 2022 حيث لا يحق لطلبة رفع المعدل الاستفادة من هذه المقاعد"، وفق الخطيب.


ويشترط كذلك أن "يكون الطالب حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والتي تصدرها دائرة الأحوال المدنية الأردنية".


الخطيب قال إنه "بعد إعلان قائمة القبول الموحد للطلبة الأردنيين، ستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن موعد خاص لتقديم طلبات القبول الموحد الإلكترونية لأبناء الأردنيات".


 




 

 


 

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