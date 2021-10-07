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الخميس، 07-10-2021 11:52 ص

موقع إلكتروني ستطلقه الجمارك لمعرفة التعرفة الجمركية على المستوردات

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الوكيل الاخباري- نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع الجمارك الأردنية ورشة عمل تعريفية بالموقع الإلكتروني الجديد الذي ستطلقه دائرة الجمارك قريبا والخاص بخدمات نظام الاسيكودا، بهدف الاطلاع على ملاحظات القطاع الصناعي لتطوير الخدمات المقدمة عبر هذا الموقع.

مساعد مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في دائرة الجمارك العقيد جمارك حنان المحتسب، استعرضت خلال اللقاء، الذي عقد في مبنى الغرفة،  الثلاثاء، بحضور العديد من الصناعيين، مزايا الموقع الجديد خاص بخدمات الاسيكودا والذي يتيح للمستوردين سواء كانوا مواطنين او صناعيين او شركات تخليص، البحث عن المواد وبنود التعريفة الجمركية، وعن الأصناف واحتساب العملات، والعديد من الخدمات الأخرى مثل خدمة محاكاة الرسوم والاستفسار عن الوثائق المطلوبة، مؤكدة حرص دائرة الجمارك على التشاور مع جميع المؤسسات المعنية، للاطلاع على ملاحظاتها على هذا الموقع بهدف تطويره بما يتلاءم مع احتياجاتهم، موضحة أن (98%) من الخدمات المقدمة من دائرة الجمارك أصبحت إلكترونية.

رئيس قسم الاسيكودا في دائرة الجمارك الرائد جمارك إياد أبوحمدة أوضح أن أبرز ما يميز الموقع الجديد هو إدخال تقنية البحث باستخدام الذكاء الصناعي للبحث عن بنود التعريفة والأوصاف التجارية وفق أحدث التكنولوجيا المعاصرة، حيث تم تصميم الموقع بالاستعانة بشركة ويب فونتين العالمية، ممثلة بالخبير سركيس شهبندريان.

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