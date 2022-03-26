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السبت، 26-03-2022 10:39 ص

مياهنا: هذه ليست مسؤوليتنا

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الوكيل الإخباري - قالت شركة مياهنا إن مسؤوليتنا تقتصر على إيصال المياه إلى عداد المياه الموجود في منزل كل مشترك.

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وأضافت في إدراج لها عبر صفحتها على "فيسبوك": "أما ما بعد العداد فإن المسؤولية تقع بالكامل على المواطن".

 

وناشدت الشركة جميع المشتركين التعاون والقيام بالدور المطلوب منهم في تركيب خزانات أرضية مع مضخة (على الخزان الأرضي) في منازلهم لضمان وصول المياه إلى الطوابق العلوية.

 

وأشارت إلى أن التزويد المائي يمر بعدة مراحل وأنظمة وهذه الأنظمة قد تتعرض إلى خلل فني أو انقطاع التيار الكهربائي مما قد يتعذر في بعض الحالات وصول المياه للخزانات الموجودة على أسطح المنازل بسبب محدودية المصادر المائية وزيادة الطلب على المياه.

 




 

 


 

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