مياهنا: شبكات المياه المكسورة والسارقين وراء أسباب "الفاقد المائي" في الأردن

الوكيل الاخباري - قالت شركة مياهنا إن الأردن بلد يتصف بشح المياه، وسرقة المياه من أسباب الفاقد المائي. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان لها اطلع عليه "الوكيل الاخباري" إن الفاقد المائي هو المياه التي يتم ضخها في شبكات المياه ولكن لا يُحاسب عليها لأسباب مختلفة، إما لأنها لا تصل للمواطنين بسبب تسربها من شبكات المياه المكسورة وبالتالي ضياعها في الشوارع دون الاستفادة منها، أو لعدم كفاءة عدادات المياه أو بسبب سرقة المياه التي تتم من قبل عدد قليل من المواطنين غير المسؤولين.



وأضافت الشركة: "تبلغ نسبة الفاقد المائي في العاصمة حوالي 37% وهي نسبة عالية لا تناسب بلد يتصف بشح المياه مثل الأردن".



وختمت: "يهدف مشروع الفاقد المائي إلى تخفيض النسبة من خلال تحسين شبكات المياه وبالتالي توفير كميات أفضل من المياه للمواطنين".



