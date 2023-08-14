مياه اليرموك تؤكد استعدادها لمتابعة التزويد المائي خلال موجة الحر

الوكيل الإخباري - أكدت شركة مياه اليرموك، استعدادها التام لمواجهة فترة ارتفاع درجات الحرارة التي تمر بها المملكة من خلال المتابعة الحثيثة لمحطات التزويد المائي والمصادر المائية، ومتابعة برنامج التوزيع المعتاد وشكاوى المواطنين سواء المتعلقة بالمياه أو الصرف الصحي .

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وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إن كوادرها تعمل ليلا نهارا في مناطق خدمة الشركة بمحافظات الشمال لإدامة التزويد المائي والحرص على تشغيل المصادر المائية بالشكل الأمثل والالتزام بأدوار التوزيع المعتمدة.



وأكدت الشركة، اهتمامها بحل جميع الشكاوى الواردة بأقصى سرعة ممكنة، نظراً لحاجة المواطنين للمياه خلال هذه الفترة ، لافتة إلى أن أية أعطال طارئة تحدث وتؤثر على برنامج التوزيع، سيتم الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام .



وأشارت إلى أن المواطنين الذين لا تصلهم المياه من خلال الشبكات، يتم تزويدهم بالصهاريج المستأجرة الموجودة في أغلب الإدارات والمديريات، داعية المواطنين إلى ضرورة عدم المبالغة في استخدام المياه، وإعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية للمحافظة على كميات المياه واستخدامها بالشكل الأمثل.