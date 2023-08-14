الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعود إلى أرض الوطن

وفد وزاري يؤكد دعم الأردن لاستضافة الإمارات قمة المناخ

بني مصطفى: مشاركة المرأة سياسيا مطلب تنموي ومصلحة وطنية

هيئة كلنا الأردن تختتم دورة التجارة الإلكترونية في البلقاء

اعلان صادر عن وزارة التربية حول دوام المدارس

البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية

مناشدة بالبحث عن رجل مفقود في البلقاء

19.4 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز الماضي

شاهد : امطار غزيرة بالاردن اليوم الاثنين - فيديوهات

النقد الدولي: توقعات بدخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود هذا العام

الإثنين، 14-08-2023 04:03 م

مياه اليرموك تؤكد استعدادها لمتابعة التزويد المائي خلال موجة الحر

1692017328978


الوكيل الإخباري - أكدت شركة مياه اليرموك، استعدادها التام لمواجهة فترة ارتفاع درجات الحرارة التي تمر بها المملكة من خلال المتابعة الحثيثة لمحطات التزويد المائي والمصادر المائية، ومتابعة برنامج التوزيع المعتاد وشكاوى المواطنين سواء المتعلقة بالمياه أو الصرف الصحي .

اضافة اعلان


وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إن كوادرها تعمل ليلا نهارا في مناطق خدمة الشركة بمحافظات الشمال لإدامة التزويد المائي والحرص على تشغيل المصادر المائية بالشكل الأمثل والالتزام بأدوار التوزيع المعتمدة.


وأكدت الشركة، اهتمامها بحل جميع الشكاوى الواردة بأقصى سرعة ممكنة، نظراً لحاجة المواطنين للمياه خلال هذه الفترة ، لافتة إلى أن أية أعطال طارئة تحدث وتؤثر على برنامج التوزيع، سيتم الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام .


وأشارت إلى أن المواطنين الذين لا تصلهم المياه من خلال الشبكات، يتم تزويدهم بالصهاريج المستأجرة الموجودة في أغلب الإدارات والمديريات، داعية المواطنين إلى ضرورة عدم المبالغة في استخدام المياه، وإعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية للمحافظة على كميات المياه واستخدامها بالشكل الأمثل.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_06_11_04_58_12

الملك يعود إلى أرض الوطن

مبنى رئاسة الوزراء

وفد وزاري يؤكد دعم الأردن لاستضافة الإمارات قمة المناخ

55

بني مصطفى: مشاركة المرأة سياسيا مطلب تنموي ومصلحة وطنية

820237174724509408238

هيئة كلنا الأردن تختتم دورة التجارة الإلكترونية في البلقاء

suckers-4504323_1920

مهتمون بالقطاع يدعون لأهمية اعتماد الزراعة المستدامة بالكرك

666

البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية

أخبار متعلقة
1690130440213

تفعيل الهوية الرقمية بمكاتب بريدية في عدد من المحافظات

1689797206925

الوزير النابلسي: الأردن لعب دوراً مهماً لتعزيز مفهوم الشباب والأمن والسلم

1689698813560 (1)

الجبور يطلع على معسكرات الحسين في محافظتي جرش وإربد

305446-781451446

الجرائم الإلكترونية يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء مكاتب في الأردن

1689445309836

فعاليات متنوعة ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل

nDYVQzh8FknkXX6TVJIok6sBfOI8xRbyHBBVyVZP

تعرف على عقوبة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي