الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 05:31 م

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

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الوكيل الاخباري - تعاملت شركة مياه اليرموك منذ دخول المنخفض الجوي الأخير أمس الاربعاء، مع 147 شكوى تتصل بفيضان مناهل الصرف الصحي في محافظات الشمال ( إربد وجرش وعجلون والمفرق ) .

وقال مدير عام الشركة المهندس منتصر المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر الشركة الفنية تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع الحالات التي يتسبب بها تعمد بعض المواطنين ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي، والاعتداء على الشبكة من خلال رمي الاجسام الصلبة داخلها .

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