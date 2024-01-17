مياه اليرموك تعلن وقف الضخ عن مناطق في 4 محافظات لمدة 48 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف الضخ من محطة الزعتري ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 2024/1/21 ولمدة 48 ساعة لغايات إجراء أعمال الصيانة للخطوط الناقلة مما يستدعي إيقاف الضخ للمناطق التي تتزود من محطة الزعتري.

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وتقدم الشركة اعتذارها لمشتركيها الذين سيتأثرون بهذا التوقف حيث ستتأثر في محافظة إربد مناطق (هام وجحفية وحوفا والمزار ووادي الجرون وحي الظهر وحبكا وزوبيا).



وفي لواء بني عبيد ستتأثر مناطق (إيدون، منطقة قصر العوادين، عالية، قرن الجاموس، الحجوي الشمالي، كتم، أم الشرايط، ظهر الخربة، الحصن، مخيم الشهيد عزمي المفتي).



أما في محافظة عجلون ستتأثر مناطق (بلاص والسفينة ومناطق الصفاء وثغرة زبيد وعصيم وصنعار والمرجم وبئر الدالية والطالبية وسامتا وعفنا وسيكون هناك تأخير بالدور على مناطق صخرة وعبين).



فيما ستتأثر في محافظة جرش مناطق (شمال جرش وقفقفا وأم الزيتون وجبا وقريع).



أما في محافظة المفرق ستتأثر مناطق (قضاء السرحان، قصبة المفرق، ثغرة الجب، إسكان الجامعة، قضاء رحاب، قضاء المنشية، أم النعام الغربية والشرقية ورجم سبع، الزعتري ومنشية السلطة والفواعرة بالإضافة للمستشفى العسكري وجامعة آل البيت وحوشا).



وفي لواء البادية الشمالية ستتأثر مناطق (بلدة البستانة، بلدة زملة الأمير غازي، بلدة الصالحية، بلدة أم الجمال.



وتؤكد الشركة استئناف برنامج التوزيع كالمعتاد حال الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.