الأحد 24-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سامح الناصر رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة

وزيرة النقل: 65% من مستوردات الأردن تأتي عبر البحر الأحمر

انخفاض العجز التجاري للمملكة بنسبة 9% خلال 10 أشهر

جيش الاحتلال يصف نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب

2 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي

الشرطة الألمانية توضح حول مقتل طالب أردني في هامبورغ

مسؤول إسرائيلي سابق: ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في "عيادة الرملة"

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الى 14 منذ أمس ووزير إسرائيلي: ليس مقبولاً

الاحتلال يكثف القصف على مناطق بغزة -فيديو

الأحد، 24-12-2023 02:18 م

اتفاقية بين الضمان ومستشفى الملك المؤسس

1703416082610


الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في إربد، اتفاقية تقديم خدمات طبية علاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات عمل، والحالات المحولة من المؤسسة للاستشارات الطبية أو للعلاج أو إجراء الفحوصات الطبية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة، إن الاتفاقية بداية لسلسلة اتفاقيات سيجري توقيعها مع عدد من الجهات الطبية لاحقا، سيراعي فيها التوزيع الجغرافي، لتغطية جميع المحافظات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت الخاضعة للضمان، وتخفيف الوقت والجهد عليهم ما يضفي على خدماتها القائمة مزيداً من التطور والحداثة.


وأوضح أن المؤسسة ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، وتضع على عاتقها توفير الحماية الممكنة للمؤمن عليهم ضمن معايير متقدمة وخدمات متميزة، مشيدا بمستشفى الملك المؤسس باعتباره من أهم المؤسسات الطبية العلاجية.


وأكد الطراونة التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفل بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل، وتقديم الخدمة الطبية العلاجية المناسبة والمميزة للمصابين بغض النظر عن تكلفة علاجهم.


بدوره، قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور خلدون بشايرة إن المستشفى متخصص بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لمرضاه ضمن المعايير الدولية وسياسات الجودة، ويتمتع بمهنية عالية وكادر طبي مؤهل ومدرب ومتميز، ويحتوي على جميع التخصصات الطبية.


وأشار إلى أن المستشفى مجهز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء العمليات كافة، ويمتلك أحدث الأجهزة الطبية، ويوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص، حيث درب 4500 طالب في جميع التخصصات الطبية والتمريضية والمساندة.


وأضاف، إن تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيجري من خلال الربط الإلكتروني بين المستشفى والمؤسسة دون اقحام المؤمن عليه أو صاحب العمل بأي تفاصيل تتعلق بوثائق أو مطالبات مالية تترتب على كلف المعالجة الطبية.


وتضمنت الاتفاقية، إجراء المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وجميع الأجور للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل من دخولهم إلى خروجهم من المستشفى، باستثناء عمليات التجميل والمعالجات السنية ومرافق المؤمن عليه المصاب وغيرها ما لم يوجد موافقة من مؤسسة الضمان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
419016_48_1691313852

سامح الناصر رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة

طريقة-الشحن-البحري-للبضائع

وزيرة النقل: 65% من مستوردات الأردن تأتي عبر البحر الأحمر

M63A8102 - Copy

انخفاض العجز التجاري للمملكة بنسبة 9% خلال 10 أشهر

IMG_3823

2 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي

11

الشرطة الألمانية توضح حول مقتل طالب أردني في هامبورغ

1703412960247

صندوق الضمان يلتقي "إدارية المتقاعدين"

أخبار متعلقة
M63A0712

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

0L5A9382

هام من الضمان للعاملين في المهن الخطرة

1701356749277

مجلس محافظة إربد يرشح الأغوار الشمالية للمنافسة على لواء الثقافة الأردنية

1701289399593

معرض للخط العربي نصرة للأشقاء في غزة بمركز إربد الثقافي

thumbs_b_c_ffb43b8b67f65f745623f57236469acc

زراعة إربد: إنتاج نحو 32 ألف طن من الزيتون

WhatsApp Image 2023-11-25 at 10.14.14 PM

وقفة لمهندسي إربد تضامنا مع قطاع غزة