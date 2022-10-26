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الأربعاء، 26-10-2022 10:10 م

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

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الوكيل الاخباري - شارك نحو 6 آلاف شخص من مختلف مناطق المملكة ضمن فعاليات مؤسسة استروجو الأردنية لعلم الفضاء والفلك في عملية رصد كسوف الشمس يوم أمس الثلاثاء حسب إحصاء المؤسسة.

وقالت مدير عام المؤسسة الدكتورة آلاء العزام، إن فرق المؤسسة انتشرت في مختلف محافظات المملكة بمشاركة أكثر من 6 آلاف طلبة المدارس والجامعات والمهتمين برصد كسوف الشمس، كما أن الطلب على النظارات الخاصة لرصد الكسوف زاد بشكل كبير في اليوم الذي سبق حدوث الظاهرة.

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