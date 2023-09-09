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السبت، 09-09-2023 10:59 م

ندوة استذكارية في إربد عن الراحل سويلم نصير

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الوكيل الاخباري-نظم ملتقى إربد الثقافي وملتقى المرأة، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة في غرفة تجارة إربد مساء اليوم السبت، فعاليات ندوة استذكارية للراحل المحامي سويلم نصير.

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وخلال الندوة، التي أدارها الدكتور خالد الشرايري، وبحضور محافظ إربد رضوان العتوم، تحدث وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، والقاضي الدكتور سعيد الهياجنة، والمحامي عبدالهادي الكباريتي، حول منظومة القيم النبيلة في مسيرة المحامي سويلم، مشيرين إلى أن من صفاته الهدوء والتروي وهو كريم بكل مواقفه ومحب للأفعال التي تنفع الناس.


وذكروا أن الراحل كان يعوّل على حيوية وأهمية دور أهل الفكر والعلم والمعرفة وهمة الأوفياء من أجل خدمة المصالح العليا لأبناء الوطن.
وفي نهاية الندوة، شكر ابن الفقيد المحامي معن سويلم نصير الجهات التي نظمت الندوة.

 




 

 


 

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