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السبت، 11-12-2021 03:31 م

ندوة تناقش تحديات الشباب وسوق العمل البديل

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الوكيل الاخباري - تواصلت فعاليات الدورة الـ12 من "مهرجان كرامة الدولي لأفلام حقوق الإنسان" في يومها قبل الأخير، اليوم السبت عبر ندوة تفاعليه أقيمت في المركز الثقافي الملكي بعمان، تحت عنوان: "تحديات الشباب وسوق العمل البديل"، شارك بها شبان عرضوا تجاربهم.

وقال ميسر الندوة النقاشية عمار عبيدات، إن فكرة سماع أصوات الشباب تنبثق من مشروع "الهوية والمدينة" الذي ينظمه "معمل 612" بالتعاون مع "مهرجان كرامة"، كنشاط نصف سنوي لمناقشة وتقديم المبادرات والمشاريع الشبابية، لطرح أسئلة الشباب وتوحيد أصواتهم.

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