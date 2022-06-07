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الثلاثاء، 07-06-2022 06:49 م

ندوة حوارية بعنوان الشباب والاستقلال في إربد

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب "كلنا الأردن"، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، اليوم الثلاثاء عبر تطبيق "زووم "، ندوة حوارية بعنوان" الشباب والاستقلال": إضاءات في بنية العمل الوطني.

وأكد مدير عام الهيئة عبدالرحيم الزواهرة، خلال الندوة التي أدارها منسق الهيئة في إربد سامر مراشدة وحضرها مجموعة من القيادات الشبابية من المحافظة، أن الهيئة حريصة على تقديم كل أمكاناتها للشباب الأردني، وأن تكون هناك مساحة حوار تربط بين الشباب وأصحاب الخبرة في مختلف المجالات.

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