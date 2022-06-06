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الإثنين، 06-06-2022 08:00 م

ورشة عمل حول مهارات الاتصال في إربد

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب الصريح" التابع لمديرية شباب إربد ،اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "مهارات الاتصال والتواصل الفعال"، وذلك بحضور 20 مشاركا من أعضاء المركز.

وتحدثت المدربة مايا عماد، خلال الورشة، عن تعريف مهارات الاتصال والتواصل وكيفية إدارة الذات و الاتصال الجماعي في بيئة العمل والعمل المشترك بروح الفريق الواحد، إضافة إلى تقديم شرح مفصل عن هذه المهارات والمفاهيم بطرق وأساليب حديثة ومبتكرة.

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